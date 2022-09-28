كنفدرالية المواطنة التونسية تدعو رئاسة الحكومة الى تمديد آجال طرح الغرامات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 13:41 قراءة: 0 د, 41 ث
      
دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، رئاسة الحكومة الى التمديد في آجال طرح الغرامات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات الى غاية 31 ديسمبر 2022 .


وأضافت "كوناكت"، في بلاغ أصدرته، الأربعاء، ان عملية التسجيل للانتفاع بطرح الغرامات سجلت اقبالا كبيرا على مستوى المكاتب الجهوية والشباك المركزي للسجل الوطني للمؤسسات وان التمديد في آجال التسجيل سيستفيد منه الحرفيون والمهنيون.

وكان السجل الوطني للمؤسسات منح المؤسسات والحرفيين فرصة لتسوية وضعياتهم على مستوى السجل سواء من خلال تحييين الملفات او القيام بالتسجيل الوجوبي بالسجل.
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وإنطلق السجل الوطني للمؤسسات في اعفاء المؤسسات من خطايا التأخير منذ يوم 1 افريل 2022 في اطار حملة تتواصل الى 30 سبتمبر 2022 وقد شهدت هذه الحملة اقبالا هاما من قبل المؤسسات والحرفيين.

وصدر قرار طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات في اطار الفصل 2 من المرسوم عدد18 لسنة 2022، المؤرخ في 29 مارس 2022 .



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