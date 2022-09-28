بنزرت: ارساء باخرة محملة ب27300 طن من السكر الخام بميناء بنزرت

رست، فجر اليوم الاربعاء، بميناء بنزرت التجاري، الباخرة المالطية المحملة ب27300 طن من السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة، بعد يومين من بقائها في المنطقة البحرية المكشوفة قبالة الميناء، بحسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول "وات".







واوضح المصدر ذاته ان ادارة الميناء، تولت تامين كافة الاجراءات الكفيلة بارساء الباخرة بسلام بحوض الميناء وتوفير الاليات اللوجستية والبشرية الضرورية لانطلاق عملية افراغ كامل الحمولة، وذلك بتعاون وتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والامنية، وتوجيهها لمخازن الديوان التونسي للتجارة ومنها لمصدرها مصنع سكر باجة، اين سيتم تكريرها.



يذكر ان عمليات افراغ حمولة الباخرة المقدرة بحوالي 27300 طن من السكر الابيض والقادمة من الهند منذ يوم 16 سبتمبر الجاري متواصلة، ودون اشكاليات تذكر، وفق ذات المصدر.



