رئيس الدولة يتابع حصيلة مشاركة تونس في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

تابع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، حصيلة مشاركة تونس في الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها القاهرة خلال الفترة الممتدة بين 18 و25 سبتمبر الجاري.





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وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ إعلامي للرئاسة، بأن رئيس الدولة اطلع، بالمناسبة، على نتائج مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية في مؤتمر العمل العربي، على رأس وفد ضم ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وشارك في هذا المؤتمر وزراء التشغيل وممثلو منظمات أرباب الأعمال والنقابات من أكثر من 20 دولة عربية، بالإضافة إلى مسؤولين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.وذكر البلاغ أن لقاء رئيس الدولة بوزير الشؤون الاجتماعية تناول أيضا عددا من القضايا الاجتماعية، "والدور الذي يجب أن تضطلع به الوزارة في عديد المجالات لشد أزر المواطنين".إلى ذلك، اطلع رئيس الجمهورية على التدخلات التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية في عدة مجالات، خاصة بمناسبة العودة المدرسية، فضلا عن برنامج عملها في الفترة القادمة.وشدد سعيد على "ضرورة أن تتكاتف جهود كل الوزارات المعنية حتى تواصل الدولة القيام بدورها الاجتماعي".