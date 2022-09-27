الكرامة القابضة تعتزم التفويت بالبيع في مساهمات الدولة من رأس مال الشركة المتوسطية للإعلام والاتصالات

تعتزم الكرامة القابضة التفويت بالبيع لحساب الدولة التونسية عن طريق طلب عروض، في جميع مساهماتها المباشرة والبالغة 13،28 بالمائة من رأس مال الشركة المتوسطية للإعلام والاتصالات، لمستثمر قادر على المساهمة في تطوير نشاطها.





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وأوضحت الشركة ، وفق ما نشرته، الثلاثاء، أنه تم تكليف المكتب الاستشاري " فيكوم كونساي" كمساند حصري لشركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت.ويهدف إعلان طلب تعبير عن الإهتمام إلى إعلام المستثمرين المهتمين بانطلاق العملية وعرض مراحلها وإرشاد المستثمرين المهتمين بشأن كيفية المشاركة وسحب ملف الانتقاء الأولي.وأشارت إلى أن الشركة المتوسطية للإعلام والاتصالات هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست سنة 2003 ويبلغ راس مالها 3633700 دينار موزع إلى 36337 حصة إجتماعية بقيمة 100 دينار الحصة الواحدة.ويتمثل نشاط الشركة في الإنتاج السمعي البصري والبث الإذاعي والخدمات الإعلامية وتستغل الشركة رخصة بث إذاعة "موزاييك أف، أم".وبخصوص شروط المشاركة، أوضح المصدر ذاته، أنه يمكن لكل مستثمر ذات طبيعية أو معنوية المشاركة في هذه العملية بصفة منفردة أو في إطار مجمع متكون من ذوات معنوية و/أو ذوات طبيعية. كما يجب على كل مستثمر الامتثال للشروط المنصوص عليها في ملف الانتقاء الأولي، وفي القانون الجاري به العمل.