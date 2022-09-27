الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ترفع جملة من المطالب في لائحتها المهنية لوزارة الإشراف

دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة الإشراف إلى تنفيذ عدد من المطالب منها نشر مشروع تعاونية التعليم العالي بالرائد الرسمي قبل نهاية سنة 2022 وصرف منحة التشجيع على الإنتاج العلمي لسنوات 2019 و20230 و2021.





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كما طالبت الجامعة بالترفيع في منحة العودة الجامعية الى مقدار مرتب كامل وصرفها في مفتتح السنة الجامعية مع تعميمها على كافة الاسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية، بحسب ما جاء في لائحة الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة في 24 سبتمبر الجاري.ومن بين المطالب المادية الأخرى مراجعة احتساب منحة التشجيع العلمي وتمتيع الأساتذة المبرزين بالزيادة الخصوصية لاتفاق سبتمبر 2019، مع تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتقاعدين والمتوفين، واحتساب ساعات العمل الإضافية بنفس طريقة ساعات العمل العادية.وأوصت الجامعة بالحد من التشغيل الهش واحترام الدورة السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واعتماد نظام أساسي في شكل قانون خاص ينظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتشريك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي كطرف في صياغة قانون ينظم احداث المجلس الأعلى للتربية.ونادت في لائحتها بالانطلاق الفوري في الاعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات الجامعية لوضع حد لأي تجاوزات قد تطرأ، وفتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ومتابعة المشاريع المعطلة والحفاظ على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث.