مزيد دعم العلاقات التونسية الايطالية في عدد من المجالات محور لقاء رئيسة الحكومة بسفير ايطاليا بتونس

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، سفير إيطاليا بتونس لورينزو فانارا، بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.





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وأكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية القائمة بين تونس وإيطاليا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وما يحدوهما من حرص مشترك على مزيد دعمها في مجالات جديدة، خاصة وأن البلدين يمثلان همزة وصل بضفتي البحر الأبيض المتوسط وبين القارتين الافريقية والأوروبية.كما ثمّنت، في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، وقوف إيطاليا إلى جانب تونس في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيدة بدور السفير الإيطالي طوال فترة مهامه بتونس، في مزيد تمتين علاقات التعاون بين البلدين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.واستعرضت مع السفير الإيطالي رزنامة الاستحقاقات السياسية القادمة بتونس، التي ستكلّل بتنظيم الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، وهنّأته بنجاح الانتخابات التشريعية التي جرت في إيطاليا مؤخرا.من جهته، أبرز السفير الإيطالي حرص بلاده على مزيد دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وفي العمل على تجاوز بعض الصعوبات التي تواجهها الشركة الايطالية التي تنشط في مجال المحروقات "ENI" في تونس.