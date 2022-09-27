انعقاد الدورة 35 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية

انعقدت اليوم الثلاثاء، أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية، في دورتها الخامسة والثلاثين التي احتضنتها قيادة القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا بمدينة شتوتغارت الألمانية.





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وحضر أشغال اللجنة وزير الدفاع الوطني، عماد مميش ومساعدة وزير الدّفاع الأمريكي المكلّفة بالشّؤون الأمنية الدوّلية، سيليست والندر والجنرال قائد القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا، ميشال اليوت لانقلي والمكلفة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وأعضاء الوفدين من البلدين.وقد عبّر وزير الدفاع لدى افتتاحه أشغال اللجنة، عن ارتياحه "للنتائج المحققة في مختلف الأنشطة التي شملت مجالات التكوين والتدريب واقتناء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتطوير القدرات العملياتية في مجالات مقاومة الإرهاب والتهريب وحماية الحدود والتصدي للجريمة المنظمة"كما أشاد بالمناسبة، بعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وبالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون الثنائي، مثمنّا دعم الإدارة الأمريكية لتونس، من خلال حجم المساعدات العسكرية وبرامج التعاون المشترك.