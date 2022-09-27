سليانة: ورود 430 طنا من السكر على فرع  الديوان التونسي للتجارة بمكثر منذ مطلع الأسبوع المنقضي

بلغت كميات السكر الواردة على فرع الديوان التونسي للتجارة بمعتمدية مكثر التابعة لولاية سليانة منذ مطلع الأسبوع المنقضي (19 سبتمبر) إلى غاية يوم السبت الفارط، حوالي 430 طنا أي بمعدل 60 طنّ يوميا، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي.

وأضاف اليزيدي، في تصريح لـ"وات"، أنه تم بيع 106 أطنان من السكر، وبقي بمخازن الديوان 324 طنّا، مشيرا إلى ورود كميات إضافية على المساحات التجارية الكبرى بولاية سليانة ما سيخفف الضغط على هذه المادة





من جهة أخرى، رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة خلال الأسابيع الأولى من شهر سبتمر الجاري 170 مخالفة اقتصادية مختلفة.



