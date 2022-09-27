5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا مصرح بها في الفترة المتراوحة بين 19 و25 سبتمبر الجاري (وزارة الصحة)

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمصرح بها رسميا خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 سبتمبر الجاري 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الفيروس 29249 وفاة.







اما بالنسبة إلى الإصابات الجديدة فقد سجلت وزارة الصحة 341 حالة إصابة على إثر إجراء 6818 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس، وهو ما يمثل 5 بالمائة من مجموع التحاليل المنجزة، وفق ما كشفته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.



وخلال الفترة المذكورة توافد على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 5 مصابين جدد بالفيروس، في حين تعافى 197 شخصا من الإصابة بالمرض.

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اما بالنسبة إلى الإصابات الجديدة فقد سجلت وزارة الصحة 341 حالة إصابة على إثر إجراء 6818 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس، وهو ما يمثل 5 بالمائة من مجموع التحاليل المنجزة، وفق ما كشفته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.وخلال الفترة المذكورة توافد على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 5 مصابين جدد بالفيروس، في حين تعافى 197 شخصا من الإصابة بالمرض.