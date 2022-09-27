أريانة: تشكيات من عدم انتظام التزويد بمادتي السكر والحليب ومن الارتفاع المشطّ في أسعار الدواجن

يستمر فقدان مادتي السكر والحليب لدى باعة التفصيل بمختلف أحياء ومناطق ولاية أريانة مقابل توفّره بصفة غير منتظمة وبكميات محدودة في الفضاءات التجارية الكبرى، لتستمر رحلة البحث بين هذه الفضاءات من قبل المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للوقوف في طوابير طويلة للحصول على كمية محدودة لا تتجاوز كيلوغرامين اثنين من السكر على أقصى تقدير وعلبتي حليب لكل حريف.





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يقول على بن راجح (68 سنة) متقاعد "يتعين عليك أن تتنقل بين الفضاءات التجارية كل يوم لعلّ الحظّ يسعفك بالوصول مع لحظة وصول السكر لتحصل على مبتغاك، أنا حقا شعر بالإهانة ففي مثل سني الأمر الطبيعي أن أجد كل شيء متوفرا لدى بقّال الحي فلا أتكبد عناء التنقل يوميا في رحلة للبحث عن الحليب والسكر لا أدري متى تنتهي".أسعار الدجاج سجلت هي الأخرى ارتفاعا مشطا لتترواح بين 11 دينارا و400 مليم و 12 دينارا و900 مليم للدجاج الجاهز للطبخ باختلاف المحلات والعلامات التجارية، في حين تتراوح أسعار شرائح الديك الرومي (اسكالوب) بين 17 و 19 دينارا، ووصلت شرائح الدجاج إلى 22 دينارا و900 مليم، أما أسعار فخذ الدجاج فوصلت إلى 14 دينارا و500 مليم مقابل 17 دينار لصدور الدجاج."الأسعار مشطة ووصلت تقريبا إلى الضعف، وهي أسعار لم نعتدها ولم نعد قادرين على مجاراتها" تقول المواطنة عزيزة (62 سنة) ربة عائلة تتكون من أربعة أفراد، لتضيف "جربت شراء دجاجة فقارب سعرها 20 دينارا، خجلت وتركتها وخرجت، حتى أسعار "الكركاس" (وهو ما تبقى من الدجاجة بعد إزالة الأفخاذ والصدر) فقد بلغت 6 نانير و500 مليم وهو ما يقارب سعر الدجاج الجاهز للطبخ قبل موجة الغلاء"."هذا الغلاء المشط أضرّ بنا وبالمواطن" يقول طارق(37 سنة) بائع دجاج بالتفصيل "تراجع الطلب نتيجة الغلاء وارتفعت الأسعار لندرة العرض، ولم نعد نتزود سوى بكميات صغيرة حتى لا نغلق محلاتنا. تراجعت المبيعات إلى أقل من النصف، وصرنا نخجل من حرفائنا لأن الأسعار ترتفع كل يوم وأجد نفسي مضطرا في كل مناسبة للاستظهار بالفواتير لتبرير هذا الارتفاع في الأسعار ولنبين أن المزودين هم من يتحكمون في السوق".أسعار الخضر أيضا سجلت ارتفاعا ملحوظا فأسعار الفلفل تراوحت اليوم الثلاثاء بين 2500 مليم و3500 مليم والبطاطا وصل سعرها في المعدل 1900 مليم فيما تتراوح أسعار الطماطم بين 800 مليم و1300 مليم حسب النوعية والجودة في حين تتراوح أسعار البصل بين 1300 و1900 مليم، أما الخضر الورقية فتتراوح أسعارها بين 700 و800 مليم للمعدنوس والسلق والسبناخ.