قابس: فسخ صفقات عدد من المشاريع المعطّلة


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 14:11 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شهدت ولاية قابس خلال الفترة الأخيرة فسخ صفقات العديد من المشاريع المعطلة على غرار قسط الهندسة المدنية لمشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس، والمسبح البلدي بقابس، وقصر المالية بقابس، والمدرسة الاعدادية بالزراوة الجديدة، وفق معطيات من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس.


وكانت الجهة قد شهدت في بداية الصائفة المنقضية فسخ صفقتي كل من مشروع تحويل المستشفى المحلي بمارث الى مستشفى جهوي صنف "ب" ومشروع تأهيل مركز التخييم والاصطياف بالزارات.

وقد سجلت مختلف هذه المشاريع تأخيرا كبيرا في انجازها، من ذلك أن أشغال مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس قد انطلقت في بداية سنة 2013 ولم تستكمل الى اليوم.
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وتقوم حاليا الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس بالاجراءات اللازمة لاصدار طلبات عروض جديدة لاستكمال انجاز مختلف هذه المشاريع.

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