" غدا بتونس ندوة حول مكافحة العنف في الفضاءات الرياضية تحت عنوان " احميني ونحميك ..الرياضة ليا وليك

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع وزارة الداخلية ندوة وطنية حول مكافخة العنف داخل الفضاءات الرياضية يوم غد الاربعاء بأحد نزل تونس العاصمة.





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وانهت امس بدار الجامعات الرياضية اللجان التحضيرية اشغالها بهدف حسن الاعداد للندوة التي تتزامن مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 ولتوفير أسباب نجاحها وضمانا لشمولية المعالجة لمحاور اهتمامها.وتهدف الندوة الى مناقشة سبل تحقيق مشاهدة امنة لمختلف اطراف المشهد الرياضي في الملاعب و القاعات ترجمة لشعارها " احميني ونحميك .. الرياضة ليا وليك " .وقد عملت خلال الفترة الماضية مختلف اللجان التي ضمت خبراء في مختلف المجالات وشملت قطاعات "الامن" و"الاعلام والاتصال" و"القانون" و"علم النفس والاجتماع " على تنسيق الجهود بينها من أجل وضع خطة للحد من ظاهرة العنف داخل الفضاءات الرياضية.ويذكر ان مختلف اللجان باشرت اعمالها منذ اشهر لتعد ورقات عمل سيتم مناقشتها غدا الاربعاء خلال الندوة بحضور عدد من الشخصيات واطارات وزارتي الشباب والرياضة والداخلية وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بشان تنظيم المقابلات الرياضية من امنييين ومسيرين واعلاميين وخبراء في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية .ويراهن المنظمون على ان تكون الندوة فرصة لتوسيع الحوار ضمن مقاربة تشاركية بين كل الاطراف المعنية بهدف ايجاد حلول للحد من ظاهرة العنف في الملاعب التي تهدد الرياضة التونسية .