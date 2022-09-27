توزر: التساقطات الأخيرة قد تساهم في تحسين جودة التمور وتسرّع في عملية ترويجها (الاتحاد الجهوي للفلاحة)

شهدت ولاية توزر، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، نزول كميات طيّبة من الامطار في كامل مناطق الولاية وهي أمطار ستكون لها انعكاسات إيجابية على صابة التمور، وفق ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد الصالح بلحاج.

وبيّن بلحاج، في تصريح لـ"وات"، أن الامطار لن تؤثر سلبا على منتوج التمور لهذه السنة حتى غير المحمية منها بالناموسية أو البلاستيك باعتبار أنها تساهم في غسل ثمار التمور وتعطيها بريقا وتليّن الثمار التي تأثرت بفعل تواصل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.







وعبّر عن أمله في أن تساهم هذه الامطار في تنشيط حركة بيع التمور التي تشهد ركودا سواء البيع على رؤوس الأمهات، أو البيع في سوق الجملة للتمور بتوزر، قائلا إن "فلاحي الجهة ينتظرون عادة نزول أمطار في فصل الخريف بعد نضوج المنتوج لأهميتها في تنظيف العراجين وتخليصها من التربة والتجفف الذي يؤثر سلبا في جودتها".



