قبلي: بلدية قبلي تتسلم وحدة متنقلة للإجراء التحاليل والتلاقيح ضمن مشروع التعاون اللامركزي بين المدن الالمانية والمغاربية

تسلّمت بلدية قبلي، صباح اليوم الثلاثاء، وحدة متنقلة مجهزة لاجراء التحاليل والتلاقيح مقدمة من قبل الوكالة الالمانية للتنمية في اطار مشروع التعاون اللامركزي بين المدن الالمانية والمدن المغاربية.





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وأوضح رئيس بلدية، قبلي احمد يعقوب، لـ"وات"، ان البلدية سلّمت بدورها هذه الهدية للادارة الجهوية للصحة، بما سيساعد في تأمين مختلف التلاقيح والتحاليل الضرورية لمتساكني مختلف العمادات، وباقي معتمديات الولاية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين اينما كانوا.وأشار الى ان قيمة هذه الوحدة المجهزة بمخبر تحاليل متكامل تتجاوز 100 الف دينار وستتولى البلدية تأمين عملية نقلها الى مختلف الاماكن التي تحددها الادارة الجهوية للصحة للقيام بالتغطية الصحية المطلوبة.ومن ناحيته، اكد كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية والمنسق الجهوي لحملة التلاقيح ضد فيروس "كورونا"، علي الطبال، ان هذه الوحدة ستعزّز عمليات التلقيح ضد "كوفيد 19" خاصة وانها قابلة للنقل لمختلف مناطق بلدية قبلي والى باقي مناطق الولاية، فضلاعن أنّها قابلة للاستغلال كمخبر للتحاليل في مرحلة لاحقة.من جهة أخرى، أشار الطبال إلى أنّ عدد الملقحين ضد فيروس "كورونا" بلغ الى حد الان بولاية قبلي اكثر من 97 الف شخصا اي بنسبة تغطية تتجاوز 50 في المائة من المستهدفين، مشيرا الى ان نقطة الضعف المسجلة تتعلق بالنقص في عدد الاشخاص الذين استكملوا الجرعة الثالثة او جرعة تعزيز المناعة، والذين لا يتجاوز عددهم 10 الاف شخص من بين اجمالي عدد الملقحين.