الفيلم التونسي "كلنا نقاومو" يحصد جائزة في اختتام المهرجان الدولي للفيلم التثقيفي للصحة

فاز الفيلم التونسي "كلنا نقاومو" لإيناس سعيد بجائزة في اختتام المهرجان الدولي للفيلم التثقيفي للصحة في دورته الثالثة المقامة بالمكتبة السينمائية من 19 إلى 25 سبتمبر الحالي.

وتتمحور أحداث هذا الفيلم حول مرض السيدا. وتوّج هذا العمل إلى جانب أربعة أفلام أخرى هي Prima che sia notte من إيطاليا وإنجاز Concetto Scuto(محور السرطان) وHug me من إيران من إنجاز Ahmat Seyedkesh(محور الصحة النفسية) وEfun (Flesh) من نيجيريا من إنجاز Anita Abada (محور الصحة الجنسية) وUn éléphant sur la lune من فرنسا من إنجاز Benjamin Barthélémy (محور صحي حر).





وتلقّت هذه الدورة مشاركة 608 فيلم من 54 دولة موزعة على خمسة محاور. وبعد 4 أسابيع من الفرز، احتفظت لجنة الاختيار بـ 40 فيلماً في المسابقة الرسمية. ومنحت لجنة التحكيم 5 جوائز بقيمة إجمالية قدرها 10000 دينار بمعدل 2000 دينار لكل محور.

وتألفت لجنة التحكيم من نخبة من خبراء في الصحة والسينما والاتصال من تونس ومصر وهم طارق بن شعبان (مدير المكتبة السينمائية) والدكتور سمير المقراني (مسؤول عن البرنامج الوطني لمكافحة السيدا) والأسعد صوة (مدير مكتب تونس للأمم المتحدة لمكافحة السيدا) وريم المؤدب (صحفية بالاذاعة الوطنية مختصة في الصحة) وإبراهيم رياض (صحفي ومنتج أفلام مصري).



