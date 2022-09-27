طبرقة تتصدر قائمة المناطق الممطرة خلال الساعات الماضية بعد تلقيها 26 مليمترا

تلقت طبرقة التابعة لولاية جندوبة 26 مليمترا من الامطار، خلال 24 ساعة الماضية، في وقت سجلت فيه عدة جهات اخرى كميات اقل وواجهت فيه مناطق القصرين هبوب رياح قوية بلغت 65 كلم في الساعة.





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وبين المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ اصدره صباح الثلاثاء حول كميات الامطار ان محطاته سجلت نزول امطار على مستوى 10 ولايات اخرى وهي المنستير والقصرين وتوزر وصفاقس وبنزرت والكاف وباجة وقفصة ونابل ضمن نطاق تراوح بين 1 و 9 مليمترات.وتشير البيانات الى ان منطقة الصخيرة التابعة لولاية صفاقس سجلت نزول 7 مليمترات في حين تلقت منطقة سجنان التابعة لولاية بنزرت 9 مليمترات والقلعة الخصبة من ولاية الكاف 5 مليمترات في حين سجلت تالة التابعة لولاية القصرين 8 مليمترات.ورصدت محطات الرياح هبوب رياح قوية قاربت 59 كلم /س بطبرقة و 54 بكل من سيدي بوزيد وتالة ومطماطة في حين شهدت ولايات قابس ومدنين ورمادة هبوب رياح الشهيلي.