مجمع "ألستوم": بحث إمكانية إنجاز وحدة لصناعة المكونات الكهربائية والميكانيكية والتعدينية للقطارات ومركز تكوين في اللحام


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 06:39 قراءة: 0 د, 35 ث
      
مثلت مجالات دعم التعاون والشراكة بين تونس ومجمع "ألستوم" (ALSTOM) الفرنسي، وإمكانية إنجاز وحدة لصناعة المكونات الكهربائية والميكانيكية والتعدينية للقطارات، محور لقاء جمع مساء الاثنين، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، بالمديرة العامة الجديدة لمكتب هذا المجمع في تونس، والفا شوكي صميدة.


وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى أنشطة البحث والتطوير والتصميم، إلى جانب مسألة إحداث مركز تكوين في اللحام قصد تكوين اليد العاملة المختصة في هذا المجال.

ومجمع "ألستوم"، هو شركة فرنسية متعددة الجنسيات، وهي رائدة في مجال توليد الطاقة ونقلها وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير مبتكرة وصديقة للبيئة.
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وحضرت اللقاء، زهرة بن نصر، المكلفة بتنمية الأعمال بمكتب تونس لهذا المجمع، إلى جانب مسؤولين في الوزارة.

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