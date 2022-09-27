القصرين: حجز 30 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك لدى مخزن تبريد غير مصرح به

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، يوم الإثنين، بالتنسيق مع أعوان الحرس البلدي بسبيطلة، 30 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك لدى مخزن تبريد غير مصرح به لدى مصالح الإدارة عبر التطبيقة الخاصة بمخازن التبريد.







وتبعا لذلك، تم تحرير مخالفة اقتصادية من أجل مسك مخزونات من أجل بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020، فضلا عن استكمال بقية الإجراءات القانونية وفقا للتشاريع السارية، حسب مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.



وأوضح ذات المصدر في تصريح ل"وات"، أن هذه العملية تمت في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإحتكار والمضاربة.



