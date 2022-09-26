رئيس الدولة يلتقي رئيس الكنفيدرالية الدولية لنقابات العمال

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيس "الكنفيدرالية الدولية لنقابات العمال"، ايوبا فيليبوس وابا، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي،.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية نشر هذه الليلة، تطرق رئيس الجمهورية إلى ظروف نشأة هذه المنظمة إثر الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى عدد من المحطات في تاريخها، ومن بينها وقوفها سنتي 1977 و1978 إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة إثر الإضراب العام ليوم 26 جانفي 1978.







كما توقف رئيس الجمهورية عند التطورات التي يشهدها العالم اليوم، وضرورة تطوير العمل المشترك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة داخل الدول وعلى المستوى العالمي.



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من ناحيته، قال ايوبا في تصريح عقب اللقاء، إنه ناقش وتحدث مع رئيس الدولة حول "سبل دعم النمو في إفريقيا ورفع التحديات التي تواجهها القارة"، حسب تعبيره.



وتستضيف تونس يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 سبتمبر الجاري، منتدى النقابات القاري حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والذي يهدف بالخصوص إلى الدفاع عن العمل اللائق والتنمية الاجتماعية بالقارة الإفريقية.



وتبحث أشغال هذا المنتدى قضايا تهم بالخصوص التضامن العمالي في إفريقيا، وكذلك بحث موقف موحد للمنظمات العمالية في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.



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كما توقف رئيس الجمهورية عند التطورات التي يشهدها العالم اليوم، وضرورة تطوير العمل المشترك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة داخل الدول وعلى المستوى العالمي.من ناحيته، قال ايوبا في تصريح عقب اللقاء، إنه ناقش وتحدث مع رئيس الدولة حول "سبل دعم النمو في إفريقيا ورفع التحديات التي تواجهها القارة"، حسب تعبيره.وتستضيف تونس يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 سبتمبر الجاري، منتدى النقابات القاري حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والذي يهدف بالخصوص إلى الدفاع عن العمل اللائق والتنمية الاجتماعية بالقارة الإفريقية.وتبحث أشغال هذا المنتدى قضايا تهم بالخصوص التضامن العمالي في إفريقيا، وكذلك بحث موقف موحد للمنظمات العمالية في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.NaN