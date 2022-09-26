بطاقات إيداع بالسجن في حق أمنيين اعتدوا على الصحفي سفيان بن نجيمة


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 22:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة أمنيين مع الاحالة على المجلس الجناحي وذلك على خلفية الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة داخل أحد المراكز الأمنية وسط العاصمة وفق اذاعة موزاييك.


وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالأمنيين الثلاثة على ذمة الأبحاث المتعلقة بتعرض الصحفي سفيان بن نجيمة داخل مقر أمني تابع لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر.

كما سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت ابان واقعة الاعتداء عن فتح بحث اداري مع ايقاف الأعوان الثلاثة مؤقتا عن العمل.

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