بودن تؤكد دعم الحكومة لترشح التونسي بلال الجموسي لمنصب مدير مكتب تقييس الاتّصالات بالاتّحاد الدّولي للاتّصالات


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 21:40 قراءة: 0 د, 47 ث
      
"قد عملت تونس، دائما، على دعم جهود وبرامج ومبادرات الاتّحاد الدّولي للاتّصالات من خلال انضمامها النشيط الى مجلس الاتحاد منذ سنة 1998"، ذلك ما تقدمت به، الإثنين، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في خطاب مصوّر بمناسبة افتتاح فعاليات الندوة التفويضية للاتحاد الدولي للاتصالات 2022 المنعقدة ببوخارست (رومانيا) من 26 سبتمبر وحتّى 14 أكتوبر 2022.


وجدّدت بودن المساندة الثابتة للحكومة التونسية لمرشّحها الدّكتور بلال الجمّوسي لمنصب مدير مكتب تقييس الاتّصالات بالاتّحاد الدّولي للاتّصالات للفترة من2023-2026 وهو المرشّح الوحيد من المنطقة العربيّة لمختلف مناصب الاتّحاد والمرشّح الوحيد للاتّحاد الأفريقي لمنصب مدير مكتب التّقييس والحاصل على دعم الدّول العربية والأفريقية.

وذكرت رئيسة الحكومة بأنّ الجمّوسي يعمل صلب الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 12 سنة ممّا يجعل هذا الهيكل الدولي معروف جيّدا لديه. ويعرف الجموّسي بكفاءته كمتصرّف وخبير في مجال الاتصالات والتقييس".
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وذكّرت رئيسة الحكومة، في هذا الاطار، أيضا، بأن تونس ستعمل على مزيد الاسهام في نشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات التقييس والتطوير التكنولوجية.


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