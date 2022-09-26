رئيس الجمهوريّة: يجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلّها على قاعدة العدل الاجتماعي الصعوبات وتتقاسم الأعباء

"إذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عديد القطاعات، فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها، على قاعدة العدل الاجتماعي، هذه الأوضاع"، ذلك ما أكّده رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، خلال إجتماعه، الإثنين، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بقصر قرطاج.







واضاف رئيس الجمهوريّة بأن "الواجب الوطني يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته وأن نتحمل الأعباء كمواطنين يشعرون بانتمائهم للوطن ويبذلون كل جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمات".



وشدد، في الآن ذاته، على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للتجاوزات، التي تحصل وتبقى دون جزاء. وأكد على ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان، التّي تضر بالمالية العمومية، ولا تنتفع بها إلّا الجهات المصدرة.

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كما أشار رئيس الدولة إلى عدد من الأزمات، التّي يقع افتعالها بهدف توظيفها سياسيا، مبرزا أن "الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها ومن يريد الاستفادة منها".







واضاف رئيس الجمهوريّة بأن "الواجب الوطني يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته وأن نتحمل الأعباء كمواطنين يشعرون بانتمائهم للوطن ويبذلون كل جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمات".وشدد، في الآن ذاته، على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للتجاوزات، التي تحصل وتبقى دون جزاء. وأكد على ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان، التّي تضر بالمالية العمومية، ولا تنتفع بها إلّا الجهات المصدرة.كما أشار رئيس الدولة إلى عدد من الأزمات، التّي يقع افتعالها بهدف توظيفها سياسيا، مبرزا أن "الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها ومن يريد الاستفادة منها".