تشريعية 2022: هيئة الانتخابات تصادق على قرار ترتيبي يتعلق باجراءات و شروط الترشح

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، على القرار الترتيبي المتعلق بإجراءات وشروط الترشح للانتخبات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أن مجلس الهيئة صادق وبحضور الجهاز التنفيذي للهيئة، على القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية.



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كما تمت المصادقة، وفق البلاغ ذاته، على النموذج الخاص بالتزكيات للمترشحين لهذا الاستحقاق واستمارة مطلب الترشح والتصريح على الشرف الخاص بالترشحات للانتخابات المقبلة.وتابع الاجتماع، من ناحية أخرى، تنفيذ ميزانية سنة 2022 والإعداد لميزانية 2023ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية داخل تونس يوم 17 ديمسبر المقبل وخارجها طيلة أيام 15 و16 و17 من ذلك الشهر.وانطلقت أمس الأحد الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2022، بعد أن كان مجلس الهيئة قد صادق يوم 20 سبتمبر 2022، وبالإجماع، على رزنامة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.وأصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم 15 سبتمبر 2022 المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان).