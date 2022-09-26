بنزرت: وفاة تلميذ متأثرا بجراحه بعد تلقيه طعنة من زميل له بآلة حادة بمنطقة الماتلين

توفي مساء اليوم الاثنين، تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة متأثرا بجراحه، إثر تلقيه طعنة بآلة حادة من قبل تلميذ زميل له، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول، مراسل "وات".







وأوضح المصدر ذاته أن واقعة الاعتداء جدت ظهر اليوم على مستوى قرية الماتلين من معتمدية بنزرت الجنوبية، وصورتها، وفق الأبحاث الأولية، إقدام تلميذ لم يتجاوز عمره 15سنة طعن زميل له بآلة حادة، إثر مناوشة بينهما لأسباب لم تعرف بعد بإحدى مناطق قرية الماتلين، قبل أن يلوذ بالفرار تاركا زميله يتخبط في دمائه، لتحل بعد ذلك بالمكان سيارة إسعاف مصالح الحماية المدنية التي تولى أعوانها نقل الضحية بسرعة لمستشفى بنزرت الجامعي، أين بذل الإطار الطبي وشبه الطبي كل ما في وسعه لإنقاذه، لكن يد المنية كانت أقرب.



وأفاد نفس المصدر بأن مصالح الفرقة الجهوية للإرشاد بإقليم الحرس الوطني ببنزرت تمكنوا عشية اليوم من إلقاء القبض على الجاني وتسليمه لمصالح الفرقة العدلية للحرس الوطني التي تعهدت، بإذن من النيابة العمومية، بالبحث والتقصي في واقعة الحال.



