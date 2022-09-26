وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم منتدى افتراضي الخميس القادم لتحفيز الباعثين الشبان على الانخراط صلب محاضن المؤسسات الفلاحية

تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية منتدى افتراضي، الخميس 29 سبتمبر 2022، لتحفيز الباعثين الشبان المتحصلين على علامة المؤسسة الناشئة على الانخراط صلب محاضن المؤسسات الفلاحية.







ويطمح المنتدى الافتراضي، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، الى تشجيع الباعثين الشبان المنخرطين في المحاضن على الحصول على هذه العلامة.



ومن أهم المداخلات المبرمجة خلال المنتدى، بحسب المصدر ذاته، كيفية الحصول على علامة المؤسسة الناشئة ومميزاتها، ومهام محاضن المؤسسات الفلاحية والتعريف بمحطات التجارب النموذجية، فضلا عن مسرعات الاعمال ومسابقة التكنولوجيات الخضراء.



