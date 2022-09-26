مدنين: يوم غضب جهوي لخريجي التربية والتعليم والمعلّمين النواب للتعبير عن رفضهم صيغة الانتداب الجديدة

نفّذ خريجو التربية والتعليم والاعوان الوقتيون والمعلّمين النواب خارج الاتفاقية، اليوم الاثنين، بمقر المندوبية الجهوية للتربية بولاية مدنين، تحركا جهويا ضمن يوم غضب جهوي بكل الولايات، من اجل التصدي لاشكال التشغيل الهشّ وللتعبير عن رفضهم للانتداب بصيغة "عون مكلف بالتدريس" التي اعتبروها تسمية هجينة ولا وجود لها في قانون الوظيفة العمومية.





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واعتبر المحتجون، في تصريحات متطابقة لـ"وات" أن صيغة الانتداداب هذه تعدّ انقلابا على اتفاق 8 ماي، مؤكدين أنّ تحركهم يرمي إلى نيل الحقوق ورفع المظالم.من جانبه، أكد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي بمدنين، سعيد الناظر، أن التحرك يمثّل مساندة للمعلمين باعتبار أنّ هذه التسمية اثارت غضب المعنيين وكذلك الهياكل النقابية التي ترفضها وتطالب بالتسوية العاجلة لوضعيات لمعلمين بكل اصنافهم ورفع المظالم عنهم، محملا وزارة التربية كل المسؤولية في ما قد ينجرّ عن قراراتها من ارباك لعملية التدريس وتوتر للوضع التربوي بكل الجهات.ولفت الناظر الى ان تحركا وطنيا سيعقب هذه التحركات الجهوية التي ستؤثر قطعا على سير العملية التربوية أمام الوزن الكبير للفئة التي انتفضت من اجل حقوقها، ودعا وزارة التربية الى ضرورة تجاوز جملة الاشكاليات وحلّها وإعطاء الحقوق لاصحابها حتى يسود المناخ التربوي الهدوء، وفق تصوّره.