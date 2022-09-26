بدء فعاليات منتدى النقابات  القاري حول منطقة التجارة الحرة الافريقية

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى النقابي القاري لمنطقة التجارة الحرة لافريقيا، بمشاركة 100 نقابي افريقي يمثلون اكبر النقابات الناشطة بالقارة، لتتواصل على مدى يومين بضاحية قمرت بالعاصمة تونس

ويهدف هذا المنتدى بالخصوص لبحث سبل ضمان العمل اللائق ودرس موقف النقابات العمالية في منطقة التجارة الحرة الإفريقية.



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ويدرس المشاركون في المنتدى آفاق التنمية في البلدان الافريقية التي تعاني من البطالة ومحدودية فرص التشغيل وانخفاض مستوى الدخل، في وقت لا توفر فيه الاقتصاديات الافريقية سوى 3 ملايين فرصة عمل مقارنة باحتياجات تناهز 11 مليون موطن شغلي اي بعجز ب 8 ملايين وظيفة مقارنة بعدد المطالب المسجل كل عام، وهو ما يفسر شيوع الاقتصاد غير المنظم او الموازي.كما تتمحور القضايا النقابية التي يبحثها المشاركون في المنتدى حول الفرص التي تقدمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية ( زليكاف)، بعد أقل من سنة من دخولها حيز التطبيق، للعمال وممثليهم وكذلك مساهمة النقابات في ضمان العمل اللائق والنمو الاقتصادي فضلا عن دور الحركة النقابية وموقفها من المناقشات المستقبلية حول منطقة التجارة الحرة القارية.وتعتبر المنظمة الإقليمية الافريقية للاتحاد الدولي للنقابات التي يتمتع الاتحاد العام التونسي للشغل بعضوية مكتبها التتفيذي، ان منطقة التجارة الحرة الافريقية ستفتح الطريق لامكانية زيادة التجارة البينية .ويأتي تنظيم المنتدى النقابي القاري لمنطقة التجارة الحرة لافريقيا قبيل انعقاد المجلس العام لاتحاد النقابات الافريقية الذي ينعقد أيام 28 و29 و30 سبتمبر الجاري الذي سيقام لأول مرة في تونس وسيتم خلاله عقد عدة اجتماعات من بينها اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للنقابات و اجتماع لجان المرأة والشباب واجتماع المجلس التنفيذي للنقابات الافريقية، وفق ما صرحت به الامينة العامة المساعدة باتحاد الشغل المكلفة بالعلاقات الخارجية الأخت هادية العرفاوي.وأضافت العرفاوي أن اجتماع المجلس يعقد سنويا بصفة دورية مشيرة الى أن هذه الدورة سيحضرها رئيس الاتحاد الدولي للنقابات. كما سيعقد على هامشها اجتماع لأكبر 7 نقابات افريقية لتدارس استراتيجية موحدة افريقية من أجل مناصرة قضايا العمال في القارة