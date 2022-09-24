أثارت عملية طلاء الحجارة الركامية أو ما يعرف بسور "فسقية الأغالبة" بمادة "الجير" التقليدي موجة من الانتقادات في أوساط أهالي مدينة القيروان، غير أن إدارة معهد الوطني للتراث بالقيروان قالت إن "استعمال الجير الأبيض من المواد الضرورية في صيانة المعالم التاريخية ".





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وكان المعهد الوطني للتراث بالقيروان انطلق موفى الشهر الماضي في عملية إعادة تهيئة فضاء فسقية الاغالبة استعدادا لاحتضانه لجزء من التظاهرات التي ستقام بمناسبة المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف والمناسبات الدينية بالقيروان الذي يمتد من 1 إلى 9 اكتوبر القادمواستنكر عدد من نشطاء المجتمع المدني في تصريحات لـ"وات" تباين اللون الجديد لسور الفسقية مع باقي مكونات هذا المعلم ذات اللون البني الفاتح على غرار السور الخارجي للمعلم وساحاته ومقر الوكالة الجهوية لحماية التراثواعتبر عدد من الأهالي أن عملية الطلاء "يجب أن تسبقها صيانة للحجارة الركامية للفسقية التي علتها حفر وتشققات بالإضافة إلى ضرورة صيانة الدعائم الداخلية للفسقية، التي تآكل عدد منها جراء ملوحة المياه داخلها، موالانتهاء من عملية جهرها وتنظيفها ثم القيام بعملية الطلاء التي يجب أن تكون بلون بني فاتح وليس بالأبيض"، بحسب رأيهمومن جانبه، أوضح المتفقد العلمي للتراث فتحي البحري، في تصريح لـ"وات"، اليوم السبت، أن عملية الطلاء "لا تكون سوى بالجير التقليدي الذي يستخدم في صيانة المدن العتيقة ومعالمها "، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها طلاء هذا المعلم .وأضاف أن كل المعالم التاريخية في القيروان كانت مدهونة بالجير الابيض وأن الرحالة الذين كانوا يزورون القيروان في القرون 18 و19 و20 يسمونها بـ "المدينة البيضاء"، على حد قوله.واشار الى ان هذه المعالم كانت بيضاء إلى حدود بداية فترة الستينات وبعدها تم تبني فكرة ترك المعالم الأثرية دون طلاء وطبقة خارجية "ليقة" وترك الحجارة بارزة، اقتداء بالمعالم الاوروبيةكما أوضح ان الوضعية الحالية للفسقية وباقي المعالم بالقيروان موروثة عن تلك الفترة التي لم تكن تستعمل الطلاء في هذه المعالم، مشيرا الى "وجود مراسلات بالمعهد بين اليونسكو والدولة التونسية تستفسر آنذاك عن سبب التخلي عن "الليقة" والطلاء على اعتبار أنها تمثل حماية للمعالم الأثرية"، على حد قولهولفت البحري إلى وجود نية لإرجاع الحالة التاريخية لسور القيروان وطلاء كل معالم القيروان بالجير الأبيض لحمايتها.