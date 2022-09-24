أريانة : الفرع الجامعي للتعليم الأساسي يرفض الانتداب بصفة عون مكلف بالتدريس ويدعو إلى تحركات احتجاجية


Publié le Samedi 24 Septembre 2022 - 22:54 قراءة: 0 د, 40 ث
      
عبر الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بأريانة، اليوم السبت، عن "رفضه المطلق لانتداب المدرسين بصفة عون مكلف بالتدريس"، معتبرا هذه الصفة "هجينة " وتمثل تراجعا عن مكاسب القطاع وهضما لحقوق خريجي التربية والتعليم دفعة 2021 ودفعة 2022 و نواب دفعة 2022.


ودعا الفرع الجامعي، في بيان تحصلت (وات) على نسخة منه، إلى "إلغاء صفة العون الوقتي" وعبر عن "تمسكه بانتداب جميع المدرسين على قاعدة قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي القطاعي ورفضه لسياسات التشغيل الهشة"، منتقدا "تلكؤ الوزارة ومناوراتها في انتداب المدرسين تارة بإدراج سنة تعاقد وطورا باللجوء إلى صيغة العون الوقتي".

وحث الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بأريانة كل خريجي الدفعات المذكورة والمدرسين النواب إلى "التواجد بكثافة يوم الاثنين 26 سبتمبر بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة ويوم الخميس 29 سبتمبر أمام وزارة التربية"، داعيا مختلف الهياكل النقابية بالجهة إلى "إسناد تحركهم ودعمه و العمل على إنجاحه".
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