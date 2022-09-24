مباراة ودية: تعادل المنتخب التونسي للأواسط مع نظيره الفرنسي 1 - 1

تعادل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للأواسط مع نظيره الفرنسي بنتيجة 1 - 1 في اللقاء الودي الثاني الذي جمعهما اليوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس،.

ويستعد المنتخب التونسي للاواسط للمشاركة في اكتوبر المقبل بمصر في دورة تصفيات كأس امم افريقيا 2023 ( منطقة شمال افريقيا) .





وبادر أبناء المدرب عادل السليمي بالتهديف عن طريق اللاعب الصادق قديدة في الدقيقة 55 قبل أن يعدل المنتخب الفرنسي النتيجة في الدقيقية 76 عن طريق اللاعب ماتيس أبلين.

وكان المنتخبان تعادلا سلبا الأربعاء الماضي



.. ...







وبادر أبناء المدرب عادل السليمي بالتهديف عن طريق اللاعب الصادق قديدة في الدقيقة 55 قبل أن يعدل المنتخب الفرنسي النتيجة في الدقيقية 76 عن طريق اللاعب ماتيس أبلين.وكان المنتخبان تعادلا سلبا الأربعاء الماضي