بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الخامسة


Publié le Samedi 24 Septembre 2022 - 20:07 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد التي جرت اليوم:


نادي كرة اليد بجمال - النجم الرياضي الساحلي 26 - 33
النادي الرياضي الهلالي - نادي كرة اليد بقصور الساف 36 - 33
سبوترتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بالحمامات 25 - 21
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البعث الرياضي ببني خيار - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 - 28
النسر الرياضي بطبلبة - الترجي الرياضي التونسي (تأجلت)
مكارم المهدية - النادي الافريقي (تأجلت)

الترتيب ن ل
النجم الرياضي الساحلي 15 5
النادي الرياضي بساقية الزيت 15 5
نادي كرة اليد بقصور الساف 8 5
النسر الرياضي بطبلبة 7 4
سبورتينغ المكنين 7 4
الترجي الرياضي التونسي 6 2
النادي الافريقي 6 2
الجمعية الرياضية بالحمامات 6 4
البعث الرياضي ببني خيار 6 4
النادي الرياضي الهلالي 6 4
مكارم المهدية 5 3
نادي كرة اليد بجمال 5 4

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