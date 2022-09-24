بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الخامسة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد التي جرت اليوم:







نادي كرة اليد بجمال - النجم الرياضي الساحلي 26 - 33

النادي الرياضي الهلالي - نادي كرة اليد بقصور الساف 36 - 33

سبوترتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بالحمامات 25 - 21

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البعث الرياضي ببني خيار - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 - 28

النسر الرياضي بطبلبة - الترجي الرياضي التونسي (تأجلت)

مكارم المهدية - النادي الافريقي (تأجلت)



الترتيب ن ل

النجم الرياضي الساحلي 15 5

النادي الرياضي بساقية الزيت 15 5

نادي كرة اليد بقصور الساف 8 5

النسر الرياضي بطبلبة 7 4

سبورتينغ المكنين 7 4

الترجي الرياضي التونسي 6 2

النادي الافريقي 6 2

الجمعية الرياضية بالحمامات 6 4

البعث الرياضي ببني خيار 6 4

النادي الرياضي الهلالي 6 4

مكارم المهدية 5 3

نادي كرة اليد بجمال 5 4



نادي كرة اليد بجمال - النجم الرياضي الساحلي 26 - 33النادي الرياضي الهلالي - نادي كرة اليد بقصور الساف 36 - 33سبوترتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بالحمامات 25 - 21البعث الرياضي ببني خيار - النادي الرياضي بساقية الزيت 25 - 28النسر الرياضي بطبلبة - الترجي الرياضي التونسي (تأجلت)مكارم المهدية - النادي الافريقي (تأجلت)النجم الرياضي الساحلي 15 5النادي الرياضي بساقية الزيت 15 5نادي كرة اليد بقصور الساف 8 5النسر الرياضي بطبلبة 7 4سبورتينغ المكنين 7 4الترجي الرياضي التونسي 6 2النادي الافريقي 6 2الجمعية الرياضية بالحمامات 6 4البعث الرياضي ببني خيار 6 4النادي الرياضي الهلالي 6 4مكارم المهدية 5 3نادي كرة اليد بجمال 5 4