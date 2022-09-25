مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة اقتصادية متنقلة إلى كينيا وتنزانيا


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أفاد مركز النهوض بالصادرات أنه سيتم تنظيم بعثة اقتصادية متنقلة من 9 إلى 16 نوفمبر 2022 إلى كل من كينيا وتنزانيا.


وأوضح المركز وفق ما نشره، السبت، أن هذه المهمة الاقتصادية تهدف إلى استكشاف فرص العمل في كينيا (من 9 إلى 13 نوفمبر2022 في نيروبي) وتنزانيا (من 14 إلى 16 نوفمبر 2022 في دار السلام) بالإضافة إلى لقاء المشترين والمستوردين وكذلك الموزعين.
وتستهدف المهمة مجالات الصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية، وكذلك مواد البناء والصحة والخدمات.
وسيتم تنظيم لقاءات ثنائية مع أهم الفاعلين الإقتصاديين في كينيا وتنزانيا، إلى جانب تنظيم زيارات للاطلاع على عدد من المؤسسات.
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شيراز




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