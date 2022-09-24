تعرض شباك تذاكر محطة القطار بالمنستير للخلع والسرق

أكدت الشركة الوطنيّة للسكك الحديدية التونسية تعرض شباك التذاكر بمحطة الكلية بالمنستير في الليلة الفاصلة بين الخميس 22 والجمعة 23 سبتمبر 2022 إلى عملية خلع وسرقة.

وأوضحت الشركة في بلاغ، السبت، أنه تمّ العبث بمحتويات شباك التذاكر حيث عمد مجهولون إلى تهشيم البلور وسرقة شباكين من الألمنيوم إضافة إلى باب المحطة علما أن الشركة بصدد متابعة هذا الموضوع مع السلط الأمنية.







وأدانت الشركة "هذه الأعمال الاجرامية نظرا لتكرّر أعمال النهب والتخريب والسرقة لمختلف التجهيزات التّابعة لها".

ونبهت إلى خطورة هذه الأعمال وارتفاع تكلفتها المادّية والخسائر المترتّبة عنها فضلا عن تعطيلها لمصالح المواطنين.

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وأدانت الشركة "هذه الأعمال الاجرامية نظرا لتكرّر أعمال النهب والتخريب والسرقة لمختلف التجهيزات التّابعة لها".ونبهت إلى خطورة هذه الأعمال وارتفاع تكلفتها المادّية والخسائر المترتّبة عنها فضلا عن تعطيلها لمصالح المواطنين.