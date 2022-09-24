رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصٌص لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات .





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وتم في هذا المجلس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، استعراض مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي والمتمثل في المحاور التالية : تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، اصلاح المنظومة الجبائية، دعم صلابة القطاع المالي، تعزيز الرقمنة، تثمين رأس المال البشري، تطوير آداء وكفاءة القطاع العمومي ودعم الإدماج الاجتماعي.كما تمت متابعة تقدم تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات العمومية، إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، إصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، برنامج الأمان الاجتماعي، الإصلاحات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.وفي هذا الإطار أوصت رئيسة الحكومة بضرورة العمل من أجل التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات لما تمثله من أهمية، نظرا لضرورة تركيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.