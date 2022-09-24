منوبة: إعطاء إشارة انطلاق برنامج "انت تقرّر" بدوار هيشر بتمويل من المعهد الجمهوري الدولي

أعطيت، صبيحة اليوم السبت، بدار الشباب بدوار هيشر من ولاية منوبة، إشارة انطلاق برنامج "انت تقرّر" الذي تنجزه جمعية "آفاق النجاح" بالمنطقة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة والطفولة، وبتمويل من المعهد الجمهوري الدولي لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.





.. ...

ويتمثل مشروع "انت تقرر" المموّل بما يناهز 170 ألف دينار (55 مليون دولار امريكي)، وفق ما أكّدته رئيسة الجمعية، فاطمة الدريدي، لـ"وات"، في مجموعة دورات تكوينية ومرافقة لـ30 شابا وشابة من المنقطعين عن الدراسة من المنطقة وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة و39 سنة، وخريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل، وذوي الاحتياجات الخصوصية ايضا، وذلك بهدف دعم مشاركتهم في الشأن العام وفي صنع القرار، وتفعيل مساهمتهم فى تحديد احتياجاتهم ومجتمعاتهم.كما سيعمل المشروع المندرج في إطار دعم المسار الانتخابي ومزيد تكريس مبادئ الديمقراطية، على مرافقة أصحاب افكار مشاريع صغرى من المنطقة في قطاعات مختلفة، ودعم مهاراتهم، وتمكينهم من مزيد التشبّع بأسس الممارسة الديمقراطية، وتطوير مهاراتهم المهنية بما يمكنهم من طرح حلول جديدة ومبتكرة بمساعدة مختصين وخبراء، مع تمويلها وبلورتها على أرض الواقع.هذا وتمّ، خلال اللقاء الذي حضره المندوب الجهوي للشباب والرياضة محسن مصدق، وممثلة المعهد الجمهوري الدولي بتونس، ومعتمد دوار هيشر، تثمين تجربة المجتمع المدني التونسي مع المعهد منذ 2015، حيث شمل البرنامج أكثر من 50 جمعية تونسية منها 14 جمعية خلال السنة الحالية، كانت من بينها جمعية آفاق النجاح بدوار هيشر من ولاية منوبة.يشار الى أنّ نشاط جمعية "آفاق النجاح" الفعلي قد انطلق في 2018 ، بتنفيذ 3 برامج مماثلة على غرار برنامج "ثمّن" مع المركز البريطاني والذي شمل 30 شابا وشابة، ، اضافة الى برنماج "شباب في سلام" الذي نُفذ باعداديتي ابو القاسم الشابي وابن رشيق بدوار هيشر من خلال تنشيط دورات تكوينية في المواطنة وبعث نواد، ثم برنامج "شارك" مع منظمة انا يقظ والتي تم في إطاره انجاز 3 مشاريع وهي تهيئة مركز الصحة الاساسية بحي خالد بن الوليد، وتهيئة شارع البيئة والمدرسة الابتدائية المعرفة ، وتركيز قاعة مطالعة بمركب الطفولة بالمنطقة، وفق رئيسة الجمعية.