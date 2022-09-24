اتحاد الشغل: تونس تستضيف بداية من يوم الاثنين المقبل المنتدى النقابي القاري واجتماع المجلس العام لاتحاد النقابات الافريقية

تحتضن تونس يومي 26 و27 سبتمبر الجاري فعاليات المنتدى النقابي القاري لمنطقة التجارة الحرة لافريقيا وفق ما أفادت به (وات) الأمينة العامة المسؤولة عن العلاقات العربية والدولية باتحاد الشغل هادية العرفاوي.





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وأكدت هادية العرفاوي في تصريحها اليوم السبت أن هذا المنتدى سيشهد مشاركة 100 نقابي افريقي وسيسجل حضور ممثلين عن منظمات دولية لافتة الى أن هذا المنتدى يهدف بالخصوص الى ضمان العمل اللائق وادراج موقف النقابات العمالية في عمليات التجارة الحرة الإفريقية.وأعلنت القيادية باتحاد الشغل في سياق آخر أن أيام 28 و 29 و 30 سبتمبر ستشهد تنظيم اجتماع المجلس العام لاتحاد النقابات الافريقية لأول مرة في تونس وسيتم بالمناسبة عقد عدة اجتماعات من بينها اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للنقابات و اجتماع لجان المرأة والشباب واجتماع المجلس التنفيذي للنقابات الافريقية.وأضافت العرفاوي أن اجتماع المجلس يعقد سنويا بصفة دورية مشيرة الى أن هذه الدورة سيحضرها رئيس الاتحاد الدولي للنقابات كما سيعقد على هامشها اجتماع لأكبر 7 نقابات افريقية لتدارس استراتيجية موحدة افريقية من أجل مناصرة قضايا العمال في القارة.