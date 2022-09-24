قابس: تطوّر بنسبة 87 بالمائة في منتوج سلطعون البحر وتجاوز تصديره حدود الـ4 آلاف طن


Publié le Samedi 24 Septembre 2022 - 16:33 قراءة: 0 د, 38 ث
      
بلغت الكميات المنزلة من سلطعون البحر بولاية قابس الى موفى شهر أوت المنقضي 6540 طنا مقابل 3500 طن خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بزيادة تفوق 3000 طن وتعادل 87 بالمائة، وفق معطيات تم تقديمها في جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية قابس حول الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد.


وتتواصل الجهود بولاية قابس لتثمين هذا المنتوج البحري وايجاد طرق ملائمة لصيده وتحسين مسالك ترويجه بالداخل والخارج، حيث شهدت الجهة في السنتين الأخيرتين تركيز وحدتين لتحويل وتصدير السلطعون الأزرق بكل من غنّوش والزارات تشغلان العشرات من العمال والعاملات.

وقد قامت الوحدة المنتصبة بغنوش الى موفى شهر أوت بتصدير ما يقارب 2900 طن من سلطعون البحر نحو الأسواق الآسيوية، فيما بلغت الكميات المصدرّة منه نحو أسواق موجودة خارج الاتحاد الاوروبي من قبل الوحدة الموجودة بالزارات قرابة 1115 طنّا.

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