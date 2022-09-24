مشاركون في ندوة بالعاصمة يعتبرون أن المرسوم الإنتخابي "لا يحترم المعايير الدولية للإنتخابات الديمقراطية" ويدعون إلى مراجعته

اعتبر المشاركون في ندوة نظّمها مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية، اليوم السبت بالعاصمة، حول "الانتخابات التشريعية في ظل المرسومين عدد 54 و55"، أن المرسوم الانتخابي عدد 55 "لا يحترم المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية"، داعين إلى مراجعة هذا المرسوم في اتجاه ضمان نجاعة أكبر لانتخابات 17 ديسمبر وشرعية نتائجها وقبولها من أكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسي.





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وقالت علا بن نجمة، رئيسة المرصد "إن الانتخابات من المفروض أن توفر السلم الأهلية، إلا أن المرسوم الانتخابي الجديد يمكن أن يتسبب في عودة مشاكل القبلية والعروشية والجهوية التي اضمحلت إلى حد ما ويمكن لنظام الاقتراع على الأفراد يمكن أن يحرّكها من جديد"، لافتة إلى أن "قطع التمويل العمومي، سيؤدي فقط إلى ترشح ذوي النفوذ وأصحاب الأموال وسيُقصي الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخصوصية كما أن المال الخاص يمكن أن يفتح الباب على المال الفاسد".ومن جهته بيّن شكري عزوز، المحامي المختص في القانون العام، أن المرسوم 55 "يتعارض في العديد من جوانبه، مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وأهمها التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية والذي لا يخضع لأي منطق، نظرا لوجود دوائر انتخابية فيها تمثيلية عالية جدا وأخرى تمثيلية ضئيلة" (بعض الدوائر فيها مقعد لأكثر من 120 ألف ساكن وأخرى فيها مقعد لأقل من 25 ألف ساكن) "وهو ما يضرب الديمقراطية التمثيلية التي تعتبر أهم مبدأ من مبادئ الجمهورية".كما أوضح أن هذا المرسوم "لا يُكرس مبدأ التناصف الدستوري والكوني ولا يحترمه، والحال أنه يفترض أن يتم تكريسه، خاصة في الدول التي تعيش في انتقال ديمقراطي"، مشيرا إلى أن المعايير الدولية لا تقتصر على القانون الانتخابي فقط، بل يتعلق بترسانة كاملة من النصوص ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية وهي القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية وبالجمعيات وبسبر الآراء وبضمان حرية الإعلام.وأكد في هذا الصدد على ضرورة مراجعة المرسوم 55 في اتجاه توفير أكبر ما يمكن من النجاعة للانتخابات المقبلة، "خاصة وأن نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت ضئيلة جدا ومن الطبيعي أن يتم العمل على ألا تتكرر هذه التجربة في الانتخابات التشريعية"، لافتا إلى أن جميع الملاحظين يرون أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ستكون أقل من نسبة المشاركة في الاستفتاء نظرا للآليات المعقدة التي جاء بها هذا المرسوم.أما الأستاذ في القانون العام، محمد السياري فقد اعتبر أن الدوائر الانتخابية الصغيرة، "تخدم أصحاب الوجاهة والمال، خاصة في ظل غياب التمويل العمومي الذي سيخدم من له المال"، موضحا أن الأفراد المترشحين "سيكونون مدعومين بالأحزاب، وأنه من غير المعلوم إن كانت الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات ستلتزم بذلك أم أنها ستدعم الأفراد بطريقة غير مباشرة"، مشيرا إلى أن مقاطعة الأحزاب للانتخابات ستفضي إلى "مجلس ضبابي ومتشتت".ولاحظ من جهة أخرى أن "مسألة سحب الوكالة تبدو يسيرة على المستوى النظري، لكن يصعب تنزيلها على أرض الواقع وذلك لأن شروط تطبيق سحب الوكالة وردت كمفاهيم فضفاضة يصعب تحققها. كما أن الهيئات الفرعية للانتخابات والمحكمة الإدارية لن يكون بمقدورها إثبات تقصير النائب، فضلا عن أن شروط سحب الوكالة إجرائيا، لا يمكن تحقيقها ويبدو أنها وُضعت حتى لا تكون قابلة للتطبيق"، وفق تقديره.وفي مداخلته، نبّه أستاذ القانون العام، عبد الرزاق المختار، إلى أن المرسوم الانتخابي "له مخاطر عديدة وفي مقدمتها إمكانية انزلاق القانون، من حيث مضمونه وطريقة صياغته، إلى مربع غير ديمقراطي، لان هذا النص لم يكن نتاجا لعملية تشاركية حقيقية كما أنه لم يصدر في الزمن الانتخابي المعقول، بما ييسر للفاعلين السياسيين المشاركين في العملية الانتخابية إعداد استراتيجياتهم".وفي سياق متصل قال المختار: "اليوم ليس هناك هوية سياسية للأطراف المشاركة، وفي التجارب المقارنة فإن ترشح الأفراد يكون عن طريق الأحزاب والكتل والأجسام الحزبية لكن نجد أنفسنا اليوم في إطار ما يسمى بالترشح الحر الذي سيفتح المجال أمام تعميم السياسة وقتلها".كما بيّن وجود "تمييزات غير دستورية" للمتمتعين بالجنسية المزدوجة، ستجعل جزءا من المواطنين، خارجا عن الصف الوطني وهو ما يمس من مبدأ المساواة الدستوري والذي يجعل الترشح للانتخابات، حقا لكل تونسي، من أب أو أم تونسية، إلى جانب أن الخيار الانتخابي الجديد، يُغيّب المرأة والشباب ويجعلنا إزاء مترشح ذكر كهل، غير ذي هوية سياسية معلومة، نافذ اجتماعيا أو من طرف دوائر سلطوية أو مالية أو أحزاب كبرى" وفق تعبير أستاذ القانون العام.وبخصوص تعديل المرسوم الانتخابي، قال عبد الرزاق المختار إن "ذلك سيؤدي إلى استسهال واستمرار منطق تسرب الأخطاء المادية"، مؤكدا أن القانون يجب أن تكون له قيمة واستمرارية وأن استسهال تغييره "سيمسّ من الجهة التي تشرّع، فيجعلها غير ذات توجهات واضحة ويضر بمبدأ الأمان والثقة في القانون".ولفت أيضا إلى أنه إذا ما توفرت الإرادة السياسية، فإن كل شيء ممكن، "لكن للأسف فإن هذا الأمر غير متوفر حاليا ولا تتجه الإرادة السياسية نحو الحوار والانفتاح على بقية التيارات"، مضيفا قوله: "نحن اليوم نتوجّه نحو انتخابات غريبة، لأنها لا تشبه الانتخابات الأخرى، انتخابات انقسامية وليست اندماجية، وبالتالي من الأفضل القيام بخطوة للوراء، حتى تؤدي الانتخابات وظيفتها الديمقراطية والإدماجية والسياسية".