حركة تونس الى الامام: عبيد البريكي يلتقى رئيس الجمهورية

ذكرت حركة تونس الى الامام ان امين عام الحركة عبيد بريكـي التقى يوم امس الجمعـة برئيـس الجمهوريـة قيـس سعيـد، وتناول اللقاء حـول "الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة الحاليـة وتخصيصا الاستعـدادات الجاريـة للاستحقاقات الانتخابيـة القادمـة والمناخ العـام المحيـط بـها" .





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واضاف بلاغ صادرعن الحركة ان الأميـن العـام "أبلـغ رئيس الدولة قـراءة الحركة للأوضاع الصعبة التي تمـرّ بها البلاد ووجهـة نظـرها حـول الاَليات الكفيلة للتّقليـص من حدّتها وتجاوزها".ولم تصدر رئاسة الجمهورية بلاغا على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل فايسبوك، يتطرق الى هذا اللقاء .يشار الى ان حركة تونس الى الامام كانت قد اصدرت بيانا يوم 19 سبتمبر دعت فيه رئيس الجمهورية، "إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة في القانون الانتخابي، لسدّ بعض الثّغرات".في المقابل اعلن الحزب انه سيشارك في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022، "رغم احترازه على فصول هامة من القانون الانتخابي وتأثيراته المحتملة على نتائج الانتخابات وعلى نسب الاقبال عليها، في ظلّ الأوضاع الاجتماعية التي تمرّ بها البلاد".