ميلان الإيطالي يختار الجزائري بن ناصر أفضل لاعب للشهر الثاني تواليا


Publié le Samedi 24 Septembre 2022 - 11:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اختار نادي ميلان الإيطالي الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر الجاري بعد الأداء الرائع للاعب خلال منافسات البطولة المحلية.
وأعلن ميلان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن فوز النجم الجزائري بجائزة أفضل لاعب في الفريق لهذا الشهر بعد أن فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب عن شهر أوت الماضي.


ويرتبط لاعب وسط الميدان الجزائري بعقد مع النادي الإيطالي حتى صيف 2024، وتجري مفاوضات حالية بين اللاعب والنادي حول تمديد العقد بشروط تعاقد جديدة.
يذكر أن ميلان يحتل المركز الخامس بعد سبع جولات في البطولة الإيطالية هذا الموسم برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف فقط عن رابع الترتيب لاتسيو، ويتأخر ميلان بثلاث نقاط فقط عن المتصدر نابولي والوصيف أتالانتا، ونقطتين عن الثالث أودينيزي.
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