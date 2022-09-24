وزارة الشؤون الثقافية تنعى الشاعرة فاطمة بن فضيلة

نعت وزارة الشؤون الثقافية، أمس الشاعرة التونسية فاطمة بن فضيلة التي وافتها المنية يوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وأشارت الوزارة في بيان النعي أن الشاعرة الراحلة قاومت منذ فترة المرض وصنعت من هذا الداء ترياقا لمزيد من الابداع فقد عكست مجموعتها الشعرية الأخيرة "حمالة صدر بعين واحدة" تجربة انسانية وابداعية متفردة، وثّقت فيها الشاعرة لمعاناة النساء من هذا المرض.







وقد سبق أن كرّمت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم 5 مارس 2022 الشاعرة فاطمة بن فضيلة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لملتقى "معا للفنّ المعاصر" اعترافا بثراء تجربتها الإبداعية بين الشعر والرواية والترجمة، حيث تعتبر الراحلة فاطمة بن فضيلة صوتا شعريا متفردا أثبتت من خلال مشاركاتها المتميّزة في جل التظاهرات الأدبية والشعرية الكبرى مقدرة كبيرة في فنّ النظم.



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درست بن فضيلة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار وتفرّغت لتدريس اللغة الفرنسية في المعاهد الثانوية ونذكر من بين مجموعاتها الشعرية "لماذا يخيفك عريي" و"رواه العاشقان" وقد قامت بترجمة مجموعة شعرية للشاعر العراقي عدنان الصائغ وأسست دار النشر "وشمة" كما تحصّلت الراحلة فاطمة بن فضيلة سنة 2006 على جائزة زبيدة بشير للشعر.





وقد سبق أن كرّمت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم 5 مارس 2022 الشاعرة فاطمة بن فضيلة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لملتقى "معا للفنّ المعاصر" اعترافا بثراء تجربتها الإبداعية بين الشعر والرواية والترجمة، حيث تعتبر الراحلة فاطمة بن فضيلة صوتا شعريا متفردا أثبتت من خلال مشاركاتها المتميّزة في جل التظاهرات الأدبية والشعرية الكبرى مقدرة كبيرة في فنّ النظم.درست بن فضيلة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار وتفرّغت لتدريس اللغة الفرنسية في المعاهد الثانوية ونذكر من بين مجموعاتها الشعرية "لماذا يخيفك عريي" و"رواه العاشقان" وقد قامت بترجمة مجموعة شعرية للشاعر العراقي عدنان الصائغ وأسست دار النشر "وشمة" كما تحصّلت الراحلة فاطمة بن فضيلة سنة 2006 على جائزة زبيدة بشير للشعر.