انتشال جثة ربان مركب صيد غرق أمس في سواحل المحرس

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الجمعة، أنه تم اليوم انتشال جثة ربان مركب صيد تونسي غرق أمس الخميس بسواحل المحرس (ولاية صفاقس)، وكان على متنه 4 بحارة.





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وأوضحت الوزارة في بلاغها أن فريق غوص تم توجيهه اليوم إلى مكان الحادث تمكن من انتشال جثة الربان، والتي كانت عالقة بغرفة قيادة المركب، مضيفة أن عملية البحث عن بقية البحارة المفقودين لا تزال جارية.وحسب البلاغ، وإثر غرق مركب الصيد المذكور، تم أمس توجيه وحدتين بحريتين على عين المكان والشروع في عمليات البحث، حيث تمكنت الوحدتان من تحديد موقع غرق المركب.وتم صباح اليوم الجمعة تدعيم جهود الوحدتين بوحدة ثالثة معززة بفريق غوص وتوجيه مروحيّة تابعة لجيش الطيران للمشاركة في عملية البحث.