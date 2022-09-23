تطاوين: مهرجان ثقافي واجتماعي إحياء للذكرى 107 لمعركة رمثة، الأولى ضد الاستعمار الفرنسي بالجنوب التونسي


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 23:31 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تنطلق مساء اليوم الجمعة أولى فقرات مهرجان ثقافي واجتماعي يتواصل إلى غاية الأحد القادم، بمناسبة إحياء الذكرى 107 لأول معركة تحريرية في الجنوب التونسي اندلعت يوم 25 سبتمبر 1915 بمنطقة رمثة على تخوم الحدود التونسية الجنوبية الشرقية.


ويسهر الليلة متساكنو رمثة مع الفنانة ندى البارودي والشاب عمارة ومحمد طليق، فيما تتواصل الاحتفالات غدا في شكل مسابقات في الرماية وفي الفروسية ومراوحات شعرية يؤثثها عدد من الشعراء الشعبيين، مع تنشيط لفرقة الفنون الشعبية "أصحاب الوعد".

وتحتضن ساحة الشهداء في منطقة رمثة يوم الأحد القادم حفلا رسميا يتم خلاله رفع العلم الوطني على أنغام النشيد الرسمي وإعطاء إشارة انطلاق قافلة صحية متعددة الاختصاصات تنظمها جمعية الصحة الإنجابية ومجمع الصحة بتطاوين.
..
...


وبذات المناسبة، تمت برمجة عرض شريط وثائقي وصور حول معركة رمثة ومعرض للصناعات التقليدية لإنتاج مراكز التكوين التابعة للنيابة الجهوية للمرأة التونسية بتطاوين.

كما سيتم بالتوازي تنظيم مسابقات وورشات تنشيطية للأطفال والشباب، وورشة أخرى حول الفلاحة وآفاقها في المنطقة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253534



En continu...

Toutes les news...
السبت 24 سبتمبر 2022 | 27 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:15 15:37 12:18 06:09 04:42
Babnet
20°
 Babnet26° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2031°-2330°-2328°-2226°-21
  • Avoirs en devises
    23759,2

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,22066 DT        1$ =3,25103 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   1056,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   