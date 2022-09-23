تطاوين: مهرجان ثقافي واجتماعي إحياء للذكرى 107 لمعركة رمثة، الأولى ضد الاستعمار الفرنسي بالجنوب التونسي

تنطلق مساء اليوم الجمعة أولى فقرات مهرجان ثقافي واجتماعي يتواصل إلى غاية الأحد القادم، بمناسبة إحياء الذكرى 107 لأول معركة تحريرية في الجنوب التونسي اندلعت يوم 25 سبتمبر 1915 بمنطقة رمثة على تخوم الحدود التونسية الجنوبية الشرقية.





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ويسهر الليلة متساكنو رمثة مع الفنانة ندى البارودي والشاب عمارة ومحمد طليق، فيما تتواصل الاحتفالات غدا في شكل مسابقات في الرماية وفي الفروسية ومراوحات شعرية يؤثثها عدد من الشعراء الشعبيين، مع تنشيط لفرقة الفنون الشعبية "أصحاب الوعد".وتحتضن ساحة الشهداء في منطقة رمثة يوم الأحد القادم حفلا رسميا يتم خلاله رفع العلم الوطني على أنغام النشيد الرسمي وإعطاء إشارة انطلاق قافلة صحية متعددة الاختصاصات تنظمها جمعية الصحة الإنجابية ومجمع الصحة بتطاوين.وبذات المناسبة، تمت برمجة عرض شريط وثائقي وصور حول معركة رمثة ومعرض للصناعات التقليدية لإنتاج مراكز التكوين التابعة للنيابة الجهوية للمرأة التونسية بتطاوين.كما سيتم بالتوازي تنظيم مسابقات وورشات تنشيطية للأطفال والشباب، وورشة أخرى حول الفلاحة وآفاقها في المنطقة.