المجمع الكيميائي التونسي يؤكد توفر كافة الأسمدة الموجهة للقطاع الفلاحي

أكد المجمع الكيميائي التونسي توفّر كافة الأسمدة الموجّهة للقطاع الفلاحي بالكميات الكافية بما يمكّن من انطلاق الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.





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ودعا المجمع، في بلاغ، الجمعة، كافة المؤسسات والأشخاص المرخّص لهم للإسراع بالتزوّد من وحدات المجمع بقابس، بالنسبة إلى ثاني فسفاط الأمونيا (داب) و الأمونيتر الزراعي ( أنا)، وبمعمل المظيلة بقفصة بالنسبة إلى ثلاثي فسفاط الرفيع( ت س ب)، علما وأنّ وحدات المجمع مفتوحة للغرض كامل أيام الأسبوع.وفي المقابل، أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، تسجيل نقص فادح للأسمدة في الأسواق خاصة مادة ثلاثي فسفاط الأمونيا ( داب).