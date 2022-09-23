رئيس الدولة يتحادث مع السفير العماني بمناسبة انتهاء مهامه في تونس


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 17:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
نوّه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بالعلاقات التاريخية والمتميّزة التي تجمع الجمهورية التونسية، بسلطنة عمان، وذلك لدى لقائه، اليوم الجمعة في قصر قرطاج، يحيى بن موسى البكري، سفير سلطنة عمان بتونس، بمناسبة انتهاء مهامّه.


وأكّد رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على ما يتوفّر من فرص واعدة في المستقبل، "لتوسيع قاعدة مجالات التعاون الثنائي، لتشمل قطاعات جديدة، وذلك ترسيخا للإيمان المشترك بضرورة الارتقاء بالروابط الأخوية بين البلدين، إلى أفضل المراتب".

ومن جانبه، جدّد السفير العماني، تأكيد حرص بلاده على مواصلة "تطوير علاقات التعاون الفني مع تونس، في شتى المجالات، خاصة منها التعليمية والطبية والقضائية، فضلا عن إرساء حركية جديدة على مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري."
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