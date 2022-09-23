بنزرت: وفد من المنظمة الأوروبية للتدريب يطّلع على أنشطة مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت

أدّى وفد من خبراء المنظمة الأوروبية للتدريب، اليوم الخميس، زيارة عمل الى مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت المدينة، اطّلع خلالها على مجمل برامج أانشطة المركز المدرج ضمن شبكة مراكز التميّز التي تضم 54 دولة من دول العالم، وعلى أجواء انطلاق السنة التكوينية به، بحسب مدير المركز مراد البكاري.





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وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن فريق المنظمة الأوروبية للتدريب تباحث في جلسة عمل مع إطارات المركز في سبل تطوير العمل المشترك بين المنظمة وبقية المراكز المهنية في تونس،ا ولاسيما بولاية بنزرت، وسبل ادراج مركز التكوين المهني والتدريب بمنزل بورقيبة والمركز القطاعي في التكوين في تقنيات اللحام ومركز التكوين والتدريب المهني بماطر ضمن شبكة مراكز التميز على غرار مركز بنزرت.وأشار، من جهة أخرى، الى انه في اطار تطوير الكفاءات وفتح مجال التعلم مدى الحياة لجميع طالبي التكوين في جميع الأنشطة المهنية بكامل الجمهورية، وبالتعاون بين مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت والوحدة الجهوية للتكوين المستمر ببنزرت، تم فتح تكوين عن بعد لفائدة 80 شخصا في مستوى مؤهل تقني مهني في اختصاصي تقني في الصيانة الصناعية وتقني في الصيانة الالكترونية للأنظمة الالية، يتلقى في إطاره المتكوّن دروسا عن بعد مثله مثل المتكون حضوريا بالمركز مع حصة تكوين حضوري كل يوم أحد وذلك لمدة سنتين، تختتم بنيله لشهادة مؤهل تقني مهني، وفي حال اتم بقية التكوين بامكانه الحصول على شهادة تقني سامي.يشار إلى ان السنة التكوينية لدورة سبتمبر الجاري بمركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت المدينة، قد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، وبلغ عدد المرسمين فيها لنيل شهادتي المؤهل التقني المهني وشهادة الكفاء المهنية 210 أشخاص، وفق ذات المصدر.