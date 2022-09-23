سيدي بوزيد: المعلّمون النوّاب يغلقون مقر المندوبية الجهوية للتربية ويطالبون بتسوية وضعيتهم المهنيّة

أغلق المعلمون النواب المعتصمون منذ 10 أيام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مقر المندوبية، اليوم الجمعة، احتجاجا على اعتبروه سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها وزارة التربية في ملف المعلمين النواب في ولاية سيدي بوزيد.







وطالب المحتجون بانتدابهم عملا باتفاقية 8 ماي 2018 والتي تنص على انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات وادراجهم في قاعدة البيانات بوزارة الاشراف التي تضمّ قائمة المعنيين بالتسوية، وذلك على غرار زملائهم ببقية الولايات الاخرى.

وبيّن المعلم النائب، وصيف سمعلي، في تصريح لـ"وات"، أنه اثر استيفاء كل الطرق والسبل لنيل حقّ النوّاب في تسوية وضعيتهم المهنية، وفي ظلّ غياب أي تفاعل مع ملفهم، عمد المعتصمون اليوم في حركة تصعيدية بغلق مقر المندوبية والمطالبة بنشر قائمة معلمي سيدي بوزيد النواب المعنيين بالتسوية في دفعة 2022 على غرار نوّاب باقي الولايات.



