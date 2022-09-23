قبلي: تذمّر في صفوف الأهالي بسبب الاضطرابات في التزوّد بالخبز

تسجّل عدة مناطق من ولاية قبلي في المدة الاخيرة اضطرابا كبيرا في توفر الخبز مما أثار تشكيات المواطنين من طول الانتظار في الطوابير أمام المخابز للحصول على هذه المادة الغذائية التي تعتبر من المكوّنات الأساسية لوجبات الاهالي خاصة في فطور الصباح.

وعبّر عدد من الأهالي، صباح اليوم الخميس، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، عن تذمّرهم من النقص المتكرّر للخبز في العديد من المخابز التي يضطر بعضها للاغلاق أحيانا، بما يضاعف من الضغط على العدد القليل منها التي تحاول مواصلة نشاطها لتأمين ما يمكن من الخبر لزبائنها المعتادين ولجحافل المواطنين الذين يقصدونها من القرى المجاورة للتزوّد بما يحتاجونه من خبز لأكثر من يوم في محاولة لتفادي التوجّه اليومي لهذه المخابز والاصطفاف امامها لساعات للظفر بضالتهم.





من ناحيته، أوضح رئيس غرفة اصحاب المخابز بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، علي عبيد، لـ"وات"، ان النقص في الخبز لا تتحمل مسؤوليته المخابز، وهو ناجم عن النقص الكبير في التزوّد بدقيق الفرينة من المطاحن التي تجد بدورها صعوبة في التزوّد بالحبوب من الديوان الوطني للحبوب.

وأضاف علي عبيد ان التزوّد بدقيق الفرينة بالنسبة للمخابز انخفض الى حدود 80 في المائة في الفترة الاخيرة، ما تسبّب في اضطراب العمل بصفة متكرّرة، مشيرا الى ان بعد المطاحن ايضا عن ولاية قبلي يؤدي الى تسجيل تأخّر في التزود مع بداية كل شهر.

وأكد المصدر ذاته أنّ عدد المخابز في ولاية قبلي يبلغ 65 مخبزة، وقد اضطر عدد منها الى التوقّف عن العمل خلال هذه الايام الى حين توفر دقيق الفرينة مجدّدا، نظرا لنفاذ حصصها من هذه المادة وهو ما ضاعف من الضغوطات المادية على أصحاب هذه المخابز التي تضطر الى التكفل بمصاريف عملتها للمحافظة عليهم، خاصة في ظل النقص الكبير في اليد العاملة المتكونة في هذا المجال.

.. ...

حمد







من ناحيته، أوضح رئيس غرفة اصحاب المخابز بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، علي عبيد، لـ"وات"، ان النقص في الخبز لا تتحمل مسؤوليته المخابز، وهو ناجم عن النقص الكبير في التزوّد بدقيق الفرينة من المطاحن التي تجد بدورها صعوبة في التزوّد بالحبوب من الديوان الوطني للحبوب.وأضاف علي عبيد ان التزوّد بدقيق الفرينة بالنسبة للمخابز انخفض الى حدود 80 في المائة في الفترة الاخيرة، ما تسبّب في اضطراب العمل بصفة متكرّرة، مشيرا الى ان بعد المطاحن ايضا عن ولاية قبلي يؤدي الى تسجيل تأخّر في التزود مع بداية كل شهر.وأكد المصدر ذاته أنّ عدد المخابز في ولاية قبلي يبلغ 65 مخبزة، وقد اضطر عدد منها الى التوقّف عن العمل خلال هذه الايام الى حين توفر دقيق الفرينة مجدّدا، نظرا لنفاذ حصصها من هذه المادة وهو ما ضاعف من الضغوطات المادية على أصحاب هذه المخابز التي تضطر الى التكفل بمصاريف عملتها للمحافظة عليهم، خاصة في ظل النقص الكبير في اليد العاملة المتكونة في هذا المجال.حمد