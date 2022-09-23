محكمة الاستئناف العسكرية تأجل النظر في ما يعرف بقضية المطار إلى جلسة 21 أكتوبر 2022

قررت محكمة الاستئناف العسكرية، اليوم الخميس، تأجيل النّظر في ما يعرف بقضية المطار إلى جلسة 21 أكتوبر 2022، وفق ما نشره المحامي سمير ديلو.





.. ...

وأضاف ديلو، في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن قرار المحكمة يأتي استجابة لطلب المحامين، من أجل تقديم ما يفيد صدور حكم في نفس الوقائع عن القضاء العدلي.وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قد أصدرت في 17 ماي 2022 أحكاما في هذه القضية، تقضي بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (نواب بالبرلمان المنحل عن ائتلاف الكرمة) والمحامي مهدي زقروبة، والمواطن لطفي الماجري (قام بتصوير الواقعة) لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر، من اجل تهمة "هضم جانب موظف عمومي" إلى جانب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي (عن نفس الائتلاف).كما أصدر القضاء العدلي المتعهد بنفس القضية، أحكاما تقضي بحفظ التهمة في حق ثلاثة من المتهمين في هذه القضية، وهم نضال السعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي.وتعود أطوار ما يعرف بـ"قضية المطار" المتّهم فيها النواب السّابقون، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 إذ قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، يتقدّمهم مخلوف، بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج والاشتباك مع اعوان الامن، وذلك احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (س17).