الوردية القبض على منفذ البراكاجات لتلاميذ المؤسسات التربوية

تمكن اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بسيدي البشير أمس واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وايقاف مروع تلاميذ المؤسسات التربوية بالبراكاجات بالجهة.





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وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر تعرض تلميذين اعمارهما بين 16 و 17 سنة إلى عملية براكاج باستعمال العنف وافتكاك هاتف جوال تحت طائلة التهديد بآلة حادة (porte-lame) من قبل منحرف من مواليد (سنة 2005) بجهة الوردية .بإنطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بطريق زغوان، بإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن التعريف بهوية ذي الشبهة صاحب سوابق عدلية في مجال "السلب والعنف"، تم القبض عليه بعد نصب كمين محكم له.بعرضه على المتضررين تعرّفا عليه من الوهلة الأولى ، كما اعترف المعني خلال التحري معه بما نسب إليه.باستشارة ممثل النيابة العمومية ،أذن بالإحتفاظ به من أجل "افتكاك متاع الغير تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض" والأبحاث متواصلة.